T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, iki haftalık tatilin ardından yarın 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, iki haftalık tatilin ardından yarın 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlayacak.


2011-2012 eğitim öğretim yılının 19 Eylül'de başlayan ilk yarısı, 20 Ocak Cuma günü sona ermişti. Öğrenci ve öğretmenler iki haftalık tatilin ardından yarın okullarına dönecek. Eğitim öğretim yılı, 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak.


Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH projesi de ikinci dönemden itibaren hayata geçirilecek. Projenin, belirlenen 17 ildeki 52 okulda ilk uygulaması yapılacak. Okullar, akıllı tahtalarla donatılacak. Öğrencilere ve öğretmenlere yaklaşık 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.


İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) katılacak.


Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre, SBS ile Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için 9 Haziran tarihinde yapılacak. İlköğretim 5, 6, 7. ve ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıfların gireceği Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, 10 Haziran'da düzenlenecek.


Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 Nisan Pazar günü yapılacak.  Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 24-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. LYS, 16-17 Haziran ve 22-24 Haziran tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek.


Öte yandan, ataması 3 Şubat Cuma günü yapılan 15 bin 934 kadrolu öğretmen de yarın görev başı yapacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24