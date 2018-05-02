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Sağlık

Öğrenciler vatandaşlara ilk ve acil yardım eğitimi verdi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü etkinlik kapsamında Avcılar Meydan’da vatandaşlarla bir araya gelerek ilk ve acil

02 Mayıs 2018 19:04

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü etkinlik kapsamında Avcılar Meydan’da vatandaşlarla bir araya gelerek ilk ve acil yardım eğitimi verdi.

Acil yardım hakkında halkın bilinçlendirildiği ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendirildiği etkinlikte ilk yardım ve acil müdahalenin hayati önemine dikkat çekildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de ziyaret ettiği etkinlik Avcılar Meydan’da cuma gününe kadar devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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