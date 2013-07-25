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Yaşam

Öğrenciler, velilerin yüzde 60'ı onaylarsa okulda serbest kıyafet giyebilecek

Okullarda velilerin yüzde 50'sinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti belirlenebilecek

25 Temmuz 2013 13:45

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanmayacak.
     
Okul kıyafetleri okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, yönetmelikteki ''kılık kıyafet sınırlamaları'' ile ilgili maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde 50'sinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilecek.

Önceki yönetmelikte ''Velilerin en az yüzde 60'ının muvafakatiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir'' hükmü yer alıyordu.

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