Öğrenciler şikâyetçi: Üniversiteye girişte OBP'nin etkisi azalsın

Üniversite adayları, not konusunda okullar arasında adaletsizlikler yaşandığı gerekçesiyle yerleştirmede, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) etkisinin azaltılmasını istiyor. En yüksek puanla öğrenci alan Anadolu liseleri başta olmak üzere bazı okulların not konusunda ‘’hakkaniyetli’’ davranırken, bazılarının da not konusunda rahat davrandığı ifade edildi. Daha yüksek ortalamaya sahip olarak, üniversite başarısı yakalamak için okul değiştiren öğrenci sayısının ise fazla olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre bu yıl uygulanacak Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) az soru olması ve belli puanlarda yığılmanın artma olasılığı, okul puanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek. Okul puanı eklendiğinde ‘’hormonlu’’ not alanlar avantajlı olacak. Örneğin, okul ortalaması 70’lerde olan ve sınavda başarılı bir aday, OBP’si daha yüksek ama sınav başarısı daha düşük olan binlerce öğrencinin arkasında kalabilecek.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Ortaöğretim Başarı Puanı ile ilgili adayların akıllarına takılan soruları yanıtladı:

- Okul notları ortalaması üniversite sınavına giren öğrencinin puanını nasıl etkiler?

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın katkısı maksimum yüzde 12’dir. Lise hayatı boyunca bütün notları 100 olan bir öğrenci yüzde 12’lik katkıyı yani 60 puanın tamamını alır. Ortalama bir öğrenci yani bütün notları 100 olmayan bir öğrenci içinse yüzde -8-9 oranında katkı sağlar. Asıl olan sınav performansıdır. Çünkü TYT ve AYT’nin katkısı yüzde 88’dir.

- Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanıyor?

OBP, lise mezuniyet puanından hesaplanan ve üniversite sınavları sonucuna eklenen puandır. Yerleştirme puanları hesaplanırken, diploma notu önce 5 ile çarpılacak ve çıkan sonuç 0.12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecektir. Böylece yerleştirme puanları hesaplanmış olacaktır. Örneğin, lise mezuniyet puanı 80 olan bir öğrencinin OBP’si:80x5=400, 400x0.12=48 olarak hesaplanacaktır. Üniversite sınavı sonucuna 48 puan eklendiğinde, öğrencinin yerleştirme puanı ortaya çıkmış olacaktır.

- Ortaöğretim başarı puanı nasıl artıyor?

Bu puanı artırmanın tek yolu okuldaki notların yüksek verilmesidir. Örneğin, bir öğrencinin diploma notu 100 üzerinden 61. 61’in karşılığı olarak ÖSYM tarafından hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanı 37.

Bu öğrencinin düşük bir OBP’ye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. YGS’deki başarı sırası 49 bin 736. Performans olarak ortalamanın üstünde. Ancak OBP eklendiğinde başarı sırası 59 bin149’a geriliyor. Yani 9 bin 413 kişi gerilemiş olur. Bu kadar gerilemek bir öğrencinin hedeflerini de oldukça değiştirebildiği gibi motivasyon olarak da çalışmasını engeller. Bir başka öğrencinin diploma notu 80. ÖSYM tarafından hesaplanan OBP’si 48. YGS başarı sırası 80 bin 573. OBP eklendikten sonraki başarı sırası 76 bin 839. OBP bu öğrenciyi 3734 kişi öne taşımış oluyor.