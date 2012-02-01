-Öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 6 Şubat Pazartesi günü 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlayacak. 2011-2012 eğitim öğretim yılının 19 Eylül 2011'de başlayan ilk yarısı, 20 Ocak 2011 Cuma günü sona ermişti. Öğrenci ve öğretmenler 17 günlük tatilin ardından 6 Şubat'ta okullarına dönecek. Eğitim öğretim yılı, 8 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının FATİH projesi de ikinci dönemden itibaren hayata geçirilecek. Projenin, belirlenen 17 ildeki 52 okulda ilk uygulaması yapılacak; okullar, akıllı tahtalarla donatılacak. Öğrencilere ve öğretmenlere yaklaşık 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak. İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) katılacak. Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre, SBS ile Parasız Yatılılık Bursluluk Sınavı, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için 9 Haziran tarihinde yapılacak. İlköğretim 5, 6, 7. ve ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıfların gireceği Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 10 Haziran tarihinde düzenlenecek. Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 24-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. LYS, 16-17 Haziran ve 22-24 Haziran tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek. Öte yandan ataması 3 Şubat Cuma günü yapılacak 17 bin kadrolu öğretmen de eğitimin ikinci yarısının başlayacağı pazartesi günü görev başı yapacaklar.