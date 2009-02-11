Öğrenciler öğretmenleri model alıyor!

Ne televizyon karakterleri, ne anne ne de baba, öğrencilerin neredeyse yarısına yakını öğretmenlerini örnek alıyor. Çözüm yayınlarından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili anketin 23 bin 666 öğrenciyle yapıldığı belirtildi. Ankete göre, öğrencilerin yüzde 94,8’i "akıllı tahta" gibi teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanılmasının faydalı olduğu görüşünde.



Öğrencilerin yüzde 23,9’u haftada birden fazla kitap okurken, yüzde 29,3’ü haftada bir kitap okuyor.



Yüzde 6,4’ünün de hiç kitap okumadığı görülen anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 35,4’ü dershanelerin başarıda etkili olduğunu düşünüyor. Yüzde 48,4’ü öğretmenlerini, yüzde 36,5’i de ebeveynlerini örnek aldıklarını kaydeden öğrencilerin yüzde 19,3’ü de arkadaşlarını rol model olarak kabul ediyor. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile iş adamlarını, yüzde 9,7 ile sanatçıları, yüzde 9,5 ile siyasetçiyi model alan öğrenciler takip ediyor.



