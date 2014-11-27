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Yaşam

Öğrenciler öğretmenin bacağını kırdı

Kütahya'da bir okulda öğrencilerin, öğretmeni darp edip, ayağını kırdıkları iddia edildi

27 Kasım 2014 09:17

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir okulda öğrencilerin, okuldan çıkmalarına izin vermeyen öğretmeni döverek ayağını kırdığı iddia edildi.

Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan dört 11. sınıf öğrencisi, ders saatleri içerisinde okuldan çıkmak istedi. O sırada okuldaki nöbetçi öğretmen Kazım Sezer (46), ders saati olduğunu belirterek öğrencilerin okuldan çıkmasına izin vermedi.

Tartışma üzerine öğrencilerin Sezer'i darp edip, ayağını kırdıkları iddia edildi. Sezer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan F.T.İ. ve arkadaşlarını emniyete götürdü. Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, öğretmeni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kütahya Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, olaydan çok büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Sezer'e ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Esen, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak soruşturma başlattık. Böyle vakaların yaşanması biz eğitimcileri yürekten yaralıyor. Bundan sonra böyle vakaların yaşanmamasını istiyor ve öğretmenlerimize gereken saygının gösterilmesini istiyoruz. Böyle olayları önlemek amacıyla da gereken önlemleri alacağız" diye konuştu.

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