'Öğrenciler, ödül yasağının dışında'

Başbakanlık, kamu kurum ve kuruluşları tarafından plaket, şilt ve hediye verilmesi yasağına öğrencilerin dahil olmadığını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık tarafından yayınlanan "kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasına engel olmak ve israfın önüne geçmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından plaket, şilt ve hediye verilmesi uygulamasının son bulması" yönündeki genelgeye açıklık getirilmesi talebiyle Başbakanlık'a yazı göndererek, görüş sordu.



Yazıda, yayımlanan genelgenin spor yarışmalarını kapsayıp kapsamayacağı, dolayısıyla yarışmalar sonucunda dereceye giren okul ve öğrencilere plaket, şilt, kupa, madalya gibi ödüller verilip verilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtildi.



Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Seyfullah Hacımüftüoğlu imzasıyla verilen cevap yazısında, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca her öğretim yılında okullar ve öğrenciler arasında çeşitli yarışma ve etkinlik düzenlendiğine işaret edildi.



Yazıda, "Öğretmen ve öğrencilere kendi iç mevzuatınız olan ve Aralık 2007 tarih ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 'Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi' hükümleri kapsamında kupa, şilt, plaket, madalya, başarı ve katılma belgesi gibi ödüllerin verilmesi hususunda 2007/3 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

