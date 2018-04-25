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Eğitim

Öğrenciler meydanda resim yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Kent Meydanı'nda hem resim yaptı hem de önceden yaptıkları tabloları sergiledi

25 Nisan 2018 19:33

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Kent Meydanı\'nda hem resim yaptı hem de önceden yaptıkları tabloları sergiledi.
Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğretmenleri, güzel havada 11\'inci sınıf öğrencilerini Kent Meydanı\'na götürerek dersi burada yaptı. 30 öğrenci araç gereçlerini de yanlarına alarak meydanda tuval üzerine resim çizdi. Öğrenciler, daha önceden yaptıkları resimleri de meydanda sergiledi. Vatandaşlar, mini sergiye ilgi gösterdi.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Seymen Erbayoğlu, \"Güzel Sanatlar Lisemizi halkımızla tanıştırmak, ne işler yapıldığını, nasıl ders çalışıldığını göstermek için şehre indirdik. Vatandaşlar da bu dersin nasıl işlendiğini, öğrencilerin nasıl yetiştirildiğini görüyor. Çocuklar da onlara anlatıyor, okulumuzu tanıtıyorlar\" dedi.

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