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Öğrenciler, kumsalda çöp topladı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, ilkokul öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kumsalda çöp topladı

04 Haziran 2018 19:50

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, ilkokul öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kumsalda çöp topladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce Dünya Çevre Günü dolayısıyla Atakum ilçesindeki sahilde etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi tarafından da desteklenen çalışma kapsamında, Seyfi Demirsoy ile Milli Eğitim Vakfı ilkokullarından gelen 50 öğrenci, sahilde çevre temizliği yaptı. Öğrenciler, kumsalda bulunan çöpleri toplayıp, poşetlere koydu. Öğrencilere etkinlik kapsamında tişört ve şapka verildi.

​FOTOĞRAFLI

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