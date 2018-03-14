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Öğrenciler kahvaltıda yediklerinden zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE'de  Kız İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan öğrenciler sabah kahvaltısının ardından fenalaştı

14 Mart 2018 14:32

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE\'de  Kız İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan öğrenciler sabah kahvaltısının ardından fenalaştı. Öğrencilerin yediklerinden zehirlendikleri ortaya çıktı.
Olay sabah 09.00 sıralarında Şıralık Mahallesi’nde bulunan Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Sabah kahvaltısı sonrası fenalaşan öğrenciler durumu yurt yönetimine bildirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri 10 öğrenciyi alarak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bazı öğrencilerin ise ailelerine haber vererek kendi imkanları ile acil servise başvurduğu öğrenildi. Yaklaşık 20 öğrencinin yediklerinden dolayı zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yurda yemek sağlayan yemek şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.

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