Öğrenciler, interneti arkadaşlarına tercih ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde yaptığı anketten öğrencilerden üçte birinin interneti arkadaşına tercih ettiği ortaya çıktı. Ankete Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen 14 ilden 540 öğrenci, 540 veli ve 416 öğretmen olmak üzere 1.496 kişi katıldı.



Öğrencilerin internet kafelere hangi sebeple gittiğini ortaya koyan araştırmadan ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre öğrencilerin tamamına yakını interneti kullanıyor. Yüzde 51'inin evinde bilgisayar var ve yüzde 65'i internete bağlı.



Nete en çok sırasıyla 'ev', 'internet kafe' ve 'okulda' giriyorlar. Öğrencilerin nete girme sebeplerinin başında yeni müfredatın da etkisiyle 'ödev-proje ve araştırma yapma' (yüzde 73) geliyor. Bunu sohbet (chat), oyun oynamak, bilgi edinme ve e-posta (haberleşme) izliyor.



'İnterneti spora, park/bahçede oyuna veya arkadaşınıza tercih ettiğiniz oluyor mu?' sorusuna öğrencilerin yüzde 38'inin evet cevabını vermesi de dikkat çekiyor. Evde bilgisayar ve internet bağlantısının olması, çocukların internet kafeye gitmelerine engel olmuyor. Evinde interneti olan öğrencilerin yüzde 75'i, bağlantısı olmayanların ise yüzde 86'sı kafeye gidiyor. Öğrencilerin yarısı haftada en az bir kez 'kafeye' takılırken, çoğunlukla okuldan sonra (yüzde 33) ve hafta sonu (yüzde 58) gidiyorlar.



