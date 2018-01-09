Öğrenciler, görme engelliler için 'engel algılama' cihazı yaptı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, 6’ncı sınıf öğrencisi Metehan Selvi\'nin önerisiyle, öğretmen ve öğrenciler, görme engellilerin yürürken karşılaştıkları engelleri algılayabilmeleri için \'engel algılama\' cihazı geliştirdi.

Yozgat Çözüm Koleji, 6’ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Metehan Selvi, görme engellilerin, günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları araştırdıktan sonra bu konuyu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Büşra Karabacak\'a anlattı. Bunun üzerine Karabacak ve öğrenciler, engellilerin yolda karşılaştığı sorunların çözümü için çalışma başlattı. Okulun Bilişim Teknolojileri Kulübü\'nde yapılan çalışmalarla öğrenciler, \'engel algılama\' cihazı geliştirdi. Elektronik devreler ve sensör kullanılarak geliştirilen cihaz, ayakkabı üzerine, diz veya bele takıldıktan sonra çıkan engeli, sesli, ışıklı ve titreşimli olarak sinyal vererek uyarıyor.

Proje hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Büşra Karabacak, \"Öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri dersinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirip, insanlara faydalı olmak için projeler geliştirmek için çalışıyorlar. Metehan Selvi isimli öğrencimizin önerileriyle başladığımız bu proje, bütün öğrencilerimizin ilgisini çekti. Engel algılama sistemini geliştirmek için bilişim kulübü öğrencilerimiz yoğun çaba harcıyorlar. Öğrencilerimizin yaptığı bu cihazın maliyeti 200 lira civarında, ancak maliyeti daha da düşürebiliriz\" dedi.

Metehan Selvi ise, haberlerde engelli bir vatandaşın açık bırakılan kanalizasyon şebekesi kapağına takılarak düştüğünü gördükten sonra, duygularını öğretmenine anlattığını ve bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek, \"Ayakkabıya bağladığımız düzenek sayesinde görme engelli vatandaşımız yolda yürürken önüne bir eşya, engel çıkarsa sistem sesli ve titreşimli sinyal verip, görme engelli vatandaşımızın yön değiştirmesini sağlıyor. Bu da engelli vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Cihaz, pil ile çalışıyor, ama isterseniz hem adaptör, hem de şarj ile de çalıştırabilirsiniz\" diye konuştu.

Selvi, daha sonra gözlerini kapatarak, engel algılama cihazını test ederek tanıtımını yaptı.

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