'Tecavüz haberlerini turizmi kötü etkiliyor diyerek eleştirdi'

Gazeteci Ali Faik Atay'ın, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu'nda konuk olduğu derste; “tecavüz konusunda kentin çıkarları göz önünde olacaksa haber yapılmamalı” dediği iddia edildi. Kadın öğrenciler dersi terk ederek Atay'ın sözlerine tepki gösterdiler.

Atlas Sibel Arsalan'ın Bianet haber portalında yer alan haberine göre, geçtiğimiz hafta Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu'nda Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı dersine konuk olan Sabah gazetesi Karabük muhabiri Ali Faik Atay, haber değerini etkileyen faktörleri tartışırken, geçen yıllarda Safranbolu’da Koreli turiste tecavüz girişiminin haber konusu olmasını eleştirdi.

Eleştirisini, böyle haberlerin turizmi olumsuz etkileyeceği görüşüne dayandıran Atay, öğrencilerin eleştirilerine, “Ben mi tecavüz ettim arkadaşlar, ben erkeklikten istifa ederim tecavüze kalkışsam” diyerek yanıt verdi.

Dersi terk eden kadın öğrenciler, Atay’ın bahsi geçen tecavüz haberini yapan muhabiri Safranbolu turizmine zarar vermekle suçladığını “tecavüz konusunda kentin çıkarları göz önünde olacaksa haber yapılmamalı” dediğini söylediler.

Atay’a tepki gösteren kadın öğrencilerden bazıları şöyle konuştu: “Ali Faik Atay, bize gazetecilik dersi vermeye geldi, fakat kendisi sınıfta kaldı. Koreli turiste tecavüz etmeye kalkışan birinin haber olmasını eleştirirken, yaşanan gerçeği bir yana bırakıp turizm ekonomisini savundu. Bu haberi yapan muhabirin, yaptığı haberle 40 lira aldığını fakat Safranbolu’ya gelecek olan turistleri kaçırdığını ve Safranbolu’yu zarara uğrattığını söyledi.”

