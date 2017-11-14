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Öğrenciler derse spor yaparak giriyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, 'Sağlık Dostu Okul Projesi' kapsamında sabahları okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, derse spor yaptıktan sonra başlıyor

14 Kasım 2017 13:51

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, \'Sağlık Dostu Okul Projesi\' kapsamında sabahları okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, derse spor yaptıktan sonra başlıyor. Öğrencilerin yaptığı spora öğretmenler ve veliler de eşlik ediyor.
Bergama Fatih İlkokulu öğrencileri \'Sağlık Dostu Okul Projesi\' kapsamında düzenli fiziksel aktive alışkanlığını kazandırmak amacıyla perşembe günleri sabah, spor ve yürüyüş yapıyor. Okul bahçesinde bir araya gelerek sabah sporu yapan öğrencilere okul yöneticileri öğretmen ve veliler de eşlik ediyor. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği sabah sporu ders zili çalmadan önce başlıyor. Isınma hareketlerini başarıyla yapan öğrenciler daha sonra egzersiz hareketleriyle vücutlarını ve beyinlerini rahatlatarak derse zinde bir şekilde giriyor. Okul Müdürü Zafer Türkdoğan, \'Sağlık Dostu Okul Projesi\' kapsamında her perşembe sabahı yaptıkları etkinliği hava şartlarının uygun olduğu sürece devam ettireceklerini belirtti. Öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yaşam için sporun önemini fark etmeleri amacıyla etkinliğin önemini vurgularken öğrenci ve öğretmenler kadar velilerin de ilgi gösterdiğini ifade etti.

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