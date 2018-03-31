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Öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nı kliple okullarına davet etti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde Hz

31 Mart 2018 15:05

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Antakya ilçesinde Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çektikleri video kliple yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı okullarına davet etti.
Antakya\'da Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinden kantinine kadar çeşitli noktalarında çekilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okula davet eden video hazırladı. Öğrenciler, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için yarın Hatay’a gelecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı okullarında çay içmeye davet etti.
Tamamı kız öğrencilerden oluşan ekibin çektiği video klipte öğrenciler Erdoğan’ı şu sözler davet yolladı:
\"Mazlumların koruyucusu, zalimlerin korkulu rüyası, yeni Türkiye’nin başkomutanı, ümmetin umudu, ilk imam hatipli Cumhurbaşkanı, reisi cumhurumuz, duyduk ki 1 Nisan’da Hatay’a gelecekmişsiniz, bir yokuş daha aşıp okulumuza teşrif etmeye ne dersiniz? Biz Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesiyiz. Asım’ın nesli, Hz. Ayşe’nin gülleriyiz, bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır, sizinle içilen ise bir ömür. Peki, bizimle bir kahve içimlik vaktiniz yok mu? Yetiştiğiniz kurumların yetiştirdiği genç nesil olarak sizleri okulumuzda hasbıhal etmeye davet ediyoruz. Davete icabet etmek sünnettir, Sayın Cumhurbaşkanımız çayımızı koyduk bekliyoruz. Çay soğutmaya gelmez reis.”

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