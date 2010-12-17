-ÖĞRENCİLER BU KEZ YUMURTA DEĞİL KARANFİL ATTI GAZİANTEP (A.A) - 17.12.2010 - Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı'na katılan rektörlere, karanfil attıkları bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜAK'ın 189'uncu toplantısı, Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Basına kapalı yapılan toplantının kapanış bölümünde, Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen bir grup öğrenci, son günlerde üniversitelerde yapılan yumurtalı eylemlere karşılık olarak, rektörlerin üzerine karanfil attılar. Öğrencilerin attıkları karanfilleri alan rektörler, öğrencilerin bu davranışını ayakta alkışladılar. Yapılan yumurtalı eylemleri Gaziantep Üniversitesi gençleri olarak doğru bulmadıklarını belirten öğrenciler, attıkları karanfillerle Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan rektörlere destek mesajı verdiklerini ifade ettiler. Açıklamaya göre, ÜAK Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, yaptığı açıklamada, çok güzel bir gündemle toplandıklarını ve güzel bir çalışma sergilediklerini ifade ederek, ''Misafirlerimizi Gaziantep'te konuk etmekten büyük memnuniyet duyduk. Toplantı sonunda ise bir sürpriz oldu. Öğrenciler salonu basar gibi girdiler, ama ellerinde karanfiller vardı. Bunlar Türkiye'de bizim görmek istediğimiz manzara. Biz öğrencilerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim gözbebeğimiz. Bu davranışları beni çok duygulandırdı'' dedi.