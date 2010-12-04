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Öğrenciler Başbakan'ı protesto etmek istedi ama...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek için Ankara'dan gelen bir grup öğrenciye polis müdahale etti.

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek için Ankara'dan gelen bir grup öğrenciye polis müdahale etti.

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Ankara'dan 3 otobüs ile İstanbul'a gelen yaklaşık 150 öğrenci, Çamlıca gişelerde durduruldu.

Otobüslerin etrafı çevik kuvvet polisleri tarafından sarıldı.

Gişelerde kimlik kontrolü yapılan öğrencilen 3 saat sonra geri gönderildi. Ancak Kurtköy'de bir dinlenme istasyonunda öğrenciler mola verdi. Polis öğrencilerin burada durmasına izin vermedi. K urtköy'de otobüslerden inmek isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Polis, uyarıları dikkate almayan öğrencilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Bazı öğrenciler fenalık geçirdi.

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