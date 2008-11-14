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Yaşam

'Öğrenciden yana tutum sergiliyoruz'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, YÖK'ün felsefesini değiştirdiklerini belirterek, "Öğrenciden yana bir tutum sergiliyoruz" dedi.

14 Kasım 2008 02:00

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'ün felsefesini değiştirdiklerini belirterek, "YÖK olarak, öğrenciden yana bir tutum sergiliyoruz" dedi.

Resmi ziyaret için beraberinde bir heyetle Bakü'de bulunan Özcan, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde Türkiye'den gelen öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Sorunların çözümü için çalıştıklarını belirten Özcan, "İyi çalışıyoruz ama süpermen değiliz. Sizin çaresizlik psikolojiniz YÖK Başkanını kahrediyor" dedi.

Özcan'ın beraberinde bulunan Yürütme Kurulu Üyesi ve Denklik Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç da konuşmasında 100 kişiye 10 yıldır verilmeyen denkliğin sağlandığını, seviye tespit sınavında iyileştirmeler yapıldığını ve yıllardan beri devam eden sorunların çözüldüğünü söyledi.

Azerbaycan'daki öğrencilerin yurt problemleri için Azeri Eğitim Bakanı ile görüştüklerini belirten Saraç, Öğretmenlik Meslek Sınavı ile ilgili bir soru üzerine, bu sınavın, AB üyesi ülkeler dışındaki her ülke mezunları için yapıldığını, uygulamanın sadece Azerbaycan'daki mezunlara özgü olmadığını kaydetti.

Denklik uygulamasındaki değişikliklerle ilgili sorular üzerine Saraç, örnek olarak Azerbaycan'da Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için yapılan iki sınavdan birinin kaldırılmasını gösterdi. Saraç, Azerbaycan'daki bir kurumdan mezun olan öğrencinin bitirdiği bölümün, Türkiye'deki üniversitelerde olmaması halinde söz konusu bölüme en yakın program denkliği verileceğini de dile getirdi.

Öte yandan, YÖK Başkanı Özcan ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade tarafından da kabul edildi.


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