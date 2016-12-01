Öğrenci yurtlarıyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yangınının incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi'nin bugün Ankara'da düzenlediği toplantının açılışında bir konuşma yapan Yıldırım, "Araştırma komisyonu oluşturmak suretiyle konu değerlendirilecek ve bu ve buna benzer yurtlarda alınması gereken tedbirler etraflıca tespit edilecek" diye konuştu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda Salı akşamı yangın çıkmış ve olayda 11'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Yangında 22 kişi de yaralanmıştı. Bu olay, eğitim sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda öğrenci yurtlarının durumu ve güvenliği konusunu gündeme getirdi.

Başbakan ayrıca, "Ümidimiz ve emelimiz bu ve buna benzer acıları yaşamamak. Ama insanın olduğu yerde hata eksik olmuyor. İstediğiniz kadar mükemmel araçlar geliştirin, insan hatasını ortadan kaldıracak bir makine henüz insanoğlu geliştiremedi" dedi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, yaşamını yitirenlerin yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıklarını ve yangının da binanın ikinci panosundaki şalterlerin eskimiş olması ve kaçak akım rölesi bulunmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Yangında yaşamını yitiren öğrencilerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi Aladağ'a; bir çocuğunki Kozan'a, yine olayda yaşamını yitiren eğitmen Fatma Canatan'ın cenazesi ise Mersin'in Çamlıyayla ilçesine gönderildi.

Cenazelerin teslimi sırasında düzenlenen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak katıldı.