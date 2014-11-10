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Yaşam

Öğrenci yurdunda kalorifer kazanı patladı, 1’i ağır 4 öğretmen yaralı

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken öğretmenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

10 Kasım 2014 00:43

Iğdır'da lise öğrencilerinin kaldığı yurttaki kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 öğretmen yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Suat Deniz’in haberine göre, olay 17.30 sıralarında Özgür Mahallesi Vahap Akar Caddesi, Karakuyu sokaktaki Süleymaniye özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Bilgi yarışmasının düzenlendiği için yurtta olan öğretmenler, sesler üzerine kazan dairesine inerek kontrol etmek istedi. Öğretmenlerin kontrolü sırasında ısı derecesinin yüksek olduğu iddia edilen kazanda patlama meydan geldi. Patlama sonucu 4 öğretmen yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken öğretmenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Davut Haner, Emniyet Müdürü Yüksel Babal ve Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Öğrenciler dışarı çıkarılarak yurt boşaltılırken, itfaiye ekipleri kazana müdahale etti. 

 

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