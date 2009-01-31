Öğrenci yurdunda bomba

İstanbul Bağcılar'da erkek öğrenci yurdu kapısının köşesine konan cep telefonu düzenekli bomba patladı. Tahrip gücü yüksek olmayan bombanın patlaması sonucu ölen veya yaralanan olmadı.



İnönü Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Güven Erkek Öğrenci Yurdu önünde yangın tüpü içine konulan cep telefonu düzenekli bomba patladı. Patlamayı duyan yurt görevlileri ve çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.



Cep telefonu düzenekli bomba olduğunu belirleyen inceleme ekipleri olay yerinde sim kartı aramaya başladı. Daha sonra sim kartını bulan polis yurdun güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kamerasında, yurdun önüne kimliği belirsiz 2 kişinin tarafından bombanın bırakıldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmayan patlamada polis geniş olay çaplı araştırma başlattı.

