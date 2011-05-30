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ÖĞRENCİ YURDUNA SES BOMBASI ATILDI DİYARBAKIR (A.A)

30 Mayıs 2011 22:28

-ÖĞRENCİ YURDUNA SES BOMBASI ATILDI DİYARBAKIR (A.A) - 30.05.2011 - Diyarbakır'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurda ses bombası atılması sonucu bir öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Ziya Gökalp Yurt Müdürlüğünün bayanlar tuvaletine ses bombası atıldı. Meydana gelen patlamada üniversite öğrencisi Derya Dursun yaralandı. Dursun, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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