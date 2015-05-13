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Öğrenci velisinden öğretmene öğrencileri önünde dayak!

Eğitim Bir Sen 3 No’lu Şube, yarın saat 11’de Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu’nun önünde basın açıklaması yapacak

13 Mayıs 2015 16:57

İnan Ketenciler

İstanbul Beykoz’daki Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Tülay Kamiloğlu, bir öğrenci velisi ve iki yakını tarafından öğrencilerinin gözleri önünde darp edildi.

Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu’nda 4. sınıf öğretmenliği yapan Tülay Kamiloğlu, okula 3 ay önce nakil olan, 50 gündür okula gelmeyen ve okuma yazma bilmeyen bir öğrencinin velisini okula çağırdı. İki yakınıyla beraber okula gelen öğrenci annesi, Kamiloğlu’nun çocuğunu eleştirmesi üzerine teneffüs sırasında okul koridorunda öğretmeni tokatlayarak darp etti. Okul yönetiminin polisi çağırması üzerine öğrenci velisi ve yakınları okuldan uzaklaştırıldı, Kamiloğlu şikâyetçi oldu. Hastaneye giden Kamiloğlu, 3 gün iş göremez raporu aldı.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Erol Ermiş, “Sınıfta kalma uygulaması kaldırıldığı için maalesef 4. sınıfa gelmesine rağmen okuma yazma bilmeyen öğrenciler çıkabiliyor. Söz konusu öğrenci, okula 3 ay önce nakil olmuş ve devamsızlığı 50 günün üzerinde. Tülay Kamiloğlu, öğrencinin durumunu görüşmek üzere aileyi okula çağırınca darp olayı gerçekleşmiş” dedi.

Eğitim Bir Sen 3 No’lu Şube, yarın saat 11’de Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu’nun önünde toplanarak eğitimcilere şiddete karşı bir basın açıklaması yapacak.

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