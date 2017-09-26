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Eğitim

Öğrenci ve velilerden, okul tuvaletlerinin bakımsızlığına tepki

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Şehit İstihkam Suat Özgan Er İlkokulu ve Ortaokulu'nun öğrencilerinin velileri, tuvaletlerin kirli, bazı muslukların eksik, klozetlerin kırık olduğunu belirterek, durumdan şikayetçi oldu

26 Eylül 2017 17:57

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Şehit İstihkam Suat Özgan Er İlkokulu ve Ortaokulu\'nun öğrencilerinin velileri, tuvaletlerin kirli, bazı muslukların eksik, klozetlerin kırık olduğunu belirterek, durumdan şikayetçi oldu. Sorunun giderilmesi için Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eksikliklerin temizlik personeli noksanlığından kaynaklandığını bildirdi.
Yaklaşık 600 ögrencinin eğitim gördüğü merkez Kocasinan İlçesi Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlk ve Ortaokulu\'nda yeni eğitim- öğretim döneminin açılmasıyla çocuklarını okula gönderen veliler tuvaletlerin kirli olduğunu savundu. Veliler, şöyle konuştu:
\"Şehit adını taşıyan okulun tuvaletleri gerçekten çok bakımsız. Çocuklarımız tuvalete girmek istemiyor. Hjiyen şartlarının yanı sıra lavabo ve bazı tuvaletlerin muslukları eksik, bazı klozetleri kırık. Çocuklarımızın hasta olmasından korkuyoruz. Çocuklarımız tuvalet ihtiyaçlarını eve kadar saklamak zorunda kalıyor.  Okul yöneticileri  hizmetli sayısının yetersiz olduğunu  söylüyor\'\' dedi. Okul tuvaletlerinin bakımsız halini sosyal medyadan paylaşan ve basın kuruluşlarına gönderen veliler, \'\'Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün\'\' dedi.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, sorunun kendisine elitelmesinin ardından okulda inceleme yaptı. Öztürk, ıslak zeminlerin yenileneceğini ve noksan muslukların takılacağını belirterek hizmetli kadrosu eksikliğinin de 2 Ekim\'den itibaren İş Kurumu\'ndan alınacak sözleşmeli personel ile giderileceğini söyledi.

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