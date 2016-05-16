Öğrenci ve öğretmenler 112 ekibine saldırdı!

Samsun'da okulda bir öğrencinin elinden yaralanması olayına giden 112 Acil servis ekibi öğrencilerin ve öğretmenlerin saldırısına uğrayarak darp edilip yaralandı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar İlyasöy Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundular.

Hürriyet’in haberine göre, lise öğrencisinin elinden yaralanması olayına müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibi burada öğrencilerin saldırısına uğradı. Darp edilen ambulans şoförü Cemal Aşkar (48) ile stajyer Acil Tıp Teknikeri Birkan Göç (18) yaralandı. Öğrencilerin saldırısı sırasında tekme atılması sonucu ambulansa maddi hasar meydana geldi. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar İlyasöy Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundular.

Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlhan Öksüz ve Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı Erdoğan Çakmak, saldırıya uğrayan sağlıkçıların bulunduğu İlyasköy Polis Merkezi'ne giderek olayla ilgili bilgi aldı. Her iki sendika başkanı da sağlıkta şiddetin biran önce durdurulması gerektiğini belirterek, özellikle böyle bir saldırının eğitim kurumunda olmasından dolayı üzüntülerini dile getirdiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çetinkaya, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.