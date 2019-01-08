Öğrenci servisini çekerken devrilen traktörün altında kaldı- Yeniden

Not: \'Öğrenci servisini çekerken devrilen traktörün altında kaldı\' başlıklı haberimizi, traktörün altında kalan sürücüsü Hayri Kör\'ün ağır yaralı olduğunun açıklanması nedeniyle yeniden veriyoruz.

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DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde, kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini çekmeye çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücüsü Hayri Kör (59), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bük Köyü yakınlarında meydana geldi. Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu öğrencilerini Bük Köyü\'ne taşıyan öğrenci servisi, kar nedeniyle yolda kaldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayri Kör, durumu fark ederek traktörüyle kara saplanan minibüsü çekmeye çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan traktör devrildi, Hayri Kör traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kör, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayri Kör\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Devrek Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

