Öğrenci servisi şarampole devrildi: 14'ü öğrenci, 15 yaralı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen öğrenci sevrisinin sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyöre Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunlarının iyi olduğu belirtildi.

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