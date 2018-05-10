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Yaşam

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Şırnak'ta lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü otomobille çarpıştı

10 Mayıs 2018 00:23

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan 14'ü öğrenci, 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beytüşşebap İlçesi'ndeki lisede eğitim gören öğrencileri taşıyan, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Ayvalık köyü yolunda akşam saatlerinde, 21 NC 387 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü ile 14 öğrenci ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beytüşebbap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(DHA)

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