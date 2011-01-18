-ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 18.01.2011 - Kütahya'nın Emet ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve 8 öğrenci yaralandı. Yarış, Subak ve Kayı köylerinden öğrencileri Emet Çok Programlı Liseye taşıyan Hüseyin Güngör idaresindeki 16 ABJ 28 plakalı minibüs, Emet-Tavşanlı karayolunun 1. kilometresinde şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Hüseyin Güngör ve 8 öğrenciyi Emet Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.