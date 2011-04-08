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ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI AYDIN (A.A)

08 Nisan 2011 13:44

-ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 10 YARALI AYDIN (A.A) - 08.04.2011 - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ekrem Karadağ yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen servis minibüsü, Çavdar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan minibüs şoförü ile araçta bulunan 9 kişi, Nazilli ve Aydın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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