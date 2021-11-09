Öğrenci servisi dere yatağına düştü: 3 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazada Birsen Giriş, öğrenci Mert Efe Akıllı, ardından da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı hayatını kaybetti. Kazada yaralananların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.

Validen açıklama geldi: Yaralı sayısı henüz netleşmedi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi. Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı'nın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Esma Nur Avcı da hayatını kaybetti. Kazada yaralananların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.