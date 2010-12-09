-ÖĞRENCİ PROTESTOLARI MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 09.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'da başlayıp daha sonra Ankara'da devam eden öğrenci protestoları tartışıldı. Genel Kurulda CHP'nin ''öğrencilere orantısız güç kullanılmasıyla'' ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı. CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız, İstanbul'da öğrencilere şiddet gösterilmeseydi bugün hiçbir sorunun olmayacağını söyledi. Bazı yazarların, ''Hamile öğrencinin orada ne işi var?'' dediğini aktaran Yıldız, ''Öğrenci hamileyse yurttaşlık haklarını kullanamayacak mı? Anayasa'da, kanunlarda böyle bir şey mi var'' diye sordu. Yıldız, dünyanın her kültüründe hamilelere özel ihtimam gösterildiğini anlattı. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun ''rektörü istifaya davet etmesinin'' de çok yanlış olduğunu savunan Yıldız, ''Protestocuları sanki rektör, dekan mı örgütledi'' dedi. Yıldız, öğrencilere biraz anlayış ve tahammül gösterilmesi gerektiğini ifade etti. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ''uzun süredir üniversitelerin kuşatma altında olduğunu'' ileri sürdü. Öğrencilerin demokratik haklarını seslendirdikleri zaman bunun karşısına ''şiddet ve cebir çıktığını'' öne süren Sakık, ''Demokratik hak talebi deyince AKP'nin aklına türban sorunu geliyor'' diye konuştu. Sakık'ın konuşmasında ''Kürt coğrafyası'' ifadesini kullanmasına, milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, oturduğu sıradan ''Hepimizin coğrafyası'' diye seslendi. Bazı milletvekillerinin de tepkilerini sürdürmesi üzerine Sakık, ''Kaderimiz birliktedir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Böyle sözcüklere takılarak siyaset yapmanın kimseye faydası yok. 1071 olmasaydı hiçbiriniz burada olmayacaktınız. 1071'de bu kapıları size açan Kürtlerdir. Kürt coğrafyası da vardır, Kürt halkı da vardır'' dedi. Sakık, tepkilere karşılık, ''Biz, Türkiye coğrafyasından rahatsız değiliz, siz niye Kürt coğrafyasından rahatsızsınız'' diye konuştu. -''İŞARET FİŞEĞİ''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, üniversitelerde yaşanan olayların ''bir işaret fişeği'' olduğunu belirterek, geçmişte Türkiye'nin çok ağır bedeller ödediğini söyledi. Konunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini dile getiren Şandır, ''Dün Burhan Kuzu'ya ve Süheyl Batum'a reva görülen olayı kabul etmemiz mümkün değil. Üniversitemize, üniversite gençliğimize yakışmamıştır. Kim olursa olsun insanlar fikirlerini söylemeli, meşru zeminde tepkiler ortaya koyulmalı'' dedi. İstanbul polisinin orantısız güç kullanımını da kabul edebilmenin mümkün olmadığını söyleyen Şandır, ''Siyaset bu kadar öfkeli olursa, olaylara duyarsız olursa, polisin çalışma şartları da ağır olursa özensizlik had safhaya ulaşıyor'' diye konuştu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, sorunun Meclis araştırmalarıyla çözülebilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Üniversitelerle görüşülerek, sorunların ne olduğunun ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Sağlam, ''Son zamanlarda Sayın Başbakan'ın yaptığı da budur'' dedi. Sağlam, ''Orantısız güç kullanılmış olabilir, bu da incelenebilir. Bunu, siyasetin malzemesi yapmayalım. Bu konularda gelin bilimsel düşünelim, bilimsel toplantılar yapalım. Üniversiteyle fikir alışverişinde bulunalım ama geçmiş tarihimizi tekerrür ettirmeyelim'' dedi. CHP'nin önerisi reddedildi.