-ÖĞRENCİ PROTESTOLARI KÖŞK'TE MASAYA YATIRILACAK ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarınki ''Çankaya Sofrası''nda, son dönemdeki protestolarla ilgili öğrenci temsilcilerinin görüşlerini dinleyecek. Cumhurbaşkanı Gül, Ankara'daki 11 devlet ve vakıf üniversitesinin öğrencileri tarafından seçilen konsey başkanlarını ''Çankaya Sofrası''nda ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde saat 13.00'de başlayacak yemekte Gül, öğrenci temsilcilerinin son dönemdeki protestolarla ilgili görüşlerini dinleyecek. ''Çankaya Sofrası''na Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, TOBB-ETÜ, Turgut Özal ve Ufuk üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanları davet edildi.