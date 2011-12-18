-Öğrenci otobüsü kaza yaptı BULDAN (A.A) - 18.12.2011 - Denizli'nin Buldan ilçesinde, üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Halil İbrahim Koçer (40) yönetimindeki 20 R 9400 plakalı tur otobüsü, Bursa'ya geziye giden Pamukkale Üniversitesi öğrencilerini Denizli'ye getirirken Buldan Kadıköy yakınlarında, yağış nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs şoförü Koçer, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çoğu öğrenci olmak üzere yaralanan 15 kişi ise Denizli'de çeşitli hastanelere kaldırıldı.