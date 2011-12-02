-Öğrenci kavgasına biber gazlı müdahale SİLOPİ (A.A) - 02.12.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aşirete mensup oldukları bildirilen lise öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgaya, polis biber gazı kullanarak müdahale etti. Bir lisede iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine, okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, öğrencileri ayırmakta zorlanınca, biber gazı kullandı. Okulun bahçesinden çıkarak sokak aralarına kaçan öğrenciler, polise taşlı saldırıda bulundu. Yaşanan kovalamaca sonucunda bazı öğrenciler gözaltına alındı. Bu arada gazdan etkilenen öğrenciler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, yaşanan kavga olayıyla ilgili olarak, ''Kavganın sebebini henüz öğrenemedik. Öğrenciler arasında çıkan kavga bütün okula yayıldı. Biber gazından etkilenen öğrenciler, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü'' dedi. Kavga nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiği bildirildi.