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Öğrenci eyleminde havaya asker kurşunu

Yüksekova'da 17 yaşındaki Mizgin Bilgöl’e zırhlı bri askeri aracın çarpması protesto edilirken olay mahalinden geçen askerler havaya ateş açtı

26 Şubat 2013 18:09

Önceki gün İsmet Alkan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mizgin Bilgöl’e zırhlı bri askeri aracın çarpması bugün aynı okulda okuyan öğrenciler tarafından protesto edildi.

Yükselova'da Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 60 lise öğrencisi basın açıklaması yapmak istedi. Öğrencilerin basın açıklaması yaptığı caddeye Şemdinli yönünden gelen 3 askeri araç girdi.

Öğrenciler askeri araçlara yol vermeyince askerler havaya ateş açtı. Açılan ateşle kaçışan öğrenciler, askeri araçlara taş attı.

Askeri araçlar ilçe merkezinden hızla uzaklaşırken, öğrencilerde sessiz dağıldı. Kısa süreli gerginlikte esnaf kepenk kapattı.

(dha)

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