Öğrenci evine 101 bin TL fatura geldi!

İzmir'in Bornova İlçesi Ergene Mahallesi'nde 15 ay önce kiraladıkları apartman dairesine yerleşen Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Can Çay (22), Celal Bayar Üniversitesi Öğrencisi Makina Mühendisliği Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Anıl Akbulut (22) ve Ege Üniversitesi İstatistlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Tekir (22), internetten kurumun sitesine girerek baktıkları şubat ayı tarihli elektrik faturası karşısında şoke oldu.

'Psikolojimiz bozuldu'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, her ayın 10'unda faturanın geldiğini, bu ay ise binada sadece kendilerine fatura gelmediğini belirten gençlerden Anıl Akbulut şunları söyledi:

"İki gün faturayı bekledik. Gelmeyince kurumun internet sitesine girip, kontrol ettik. 101 bin 700 TL tutarını görünce şoke olduk. Geçen ayki faturamız 280 lira. Geçen ay fatura kabarık gelince elektirikli sobaları tasarruf amaçlı kullanmadık. Buna rağmen az bir meblağ yerine astronomik bir tutar ile karşılaştık. Kişi başı 34 bin TL düşüyor. Biz bu rakamı ödeyemeyiz."

Sayaçtan kaynaklı bir arızanın söz konusu olmuş olabileceğini kaydeden Akbulut, "Sorun nedir, kesin birşey yok. Bu faturaya itiraz edeceğiz. Bu miktardaki bir rakam, hiçbir eve gelemez. Bir hata olduğu kesin. Sınav dönemindeyiz, psikolojimizi etkiledi. Ancak bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Üç arkadaş birbirimizi avutuyoruz" dedi.

'Faturayı okurken bile zorlandım'

Part time işlerde çalıştılarını, ailelerinden de gelen destek ile kişi başı ortalama 1500 TL gelirlerinin bulunduğunu söyleyen gençlerden Can Çay da şöyle konuştu:

"Hayatımda böyle bir meblağ ile karşılaşmadım. 100 değil, bin değil, 100 bin lira. Ben rakamı okurken bile zorlandım. Bir ay önce 280 lira geldi diye, tassaruf amaçlı elektriği kısıtlı kullandık. 100 lira beklerken, 100 bin TL'lik fatura geldi. Sayacı okuyan kişinin eli sıfırda fazla kalmış galiba, öyle tahmin ediyorum. Gerekli başvuruları yapacağız. TEDAŞ'tan da gerekli yardımı bekliyoruz" dedi.