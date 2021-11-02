Öğrenci evi mi öğrenci yurdu mu?

Üniversiteye başlayan her öğrencinin aklında muhakkak çeşitli sorular olacaktır. Bu soruların belki de en önemlisi “nerede kalacağım?” sorusudur. Öğrencilerin barınma konusunda seçenekleri çok lakin hangisi daha avantajlı, dezavantajları neler bilinmesi ve buna göre tercih yapılması gerekiyor.

Öncelikle işe kendinizi tanıyarak başlamalısınız. Yaşam şekillerinizi, hayat standartlarınızı, bütçenizi belirlemelisiniz. Sonrasında ise avantajlarını ve dezavantajlarını sıralamalı ve bunun bağlamında tercihinizi yapmalısınız.

Ev ve Yurt arasındaki avantaj ve dezavantajları birlikte inceleyelim;

-KİRA, YEMEK GİDERLERİ

YURT

Eğer tercihinizi KYK dan yana kullandıysanız ve size çıktıysa maddi açıdan özel yurtlara göre daha avantajlı olacaktır. Ama KYK çıkması için birçok koşul var ve yedeklerde olma ihtimaliniz de olacaktır.

KYK yurdu çıkmaması veya yedeklerde kalma durumunda özel yurtlar seçeneğiniz olacaktır. Özel yurtlar, KYK yurtlarına göre biraz daha maliyetli olacaktır. Ancak yurtlarda kendinize “ne yemek yapacağım, alışveriş yapmalı mıyım?” gibi soruları sormanıza gerek olmayacaktır.

EV

Üniversite okuduğunuz şehrin kira bedelleri üzerinde etkisi çok büyük olacaktır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kira bedelleri oldukça yüksek. Gıda alışverişleri de bunun üzerine eklenince sizi zorlayabilir.

-GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ

YURT

Öğrencileri en çok zorlayan ve eve çıkmalarına iten sebeplerden birisi de bu olabilir. İster KYK ister özel yurt olsun bütün yurtlarda son giriş saati bulunur. Giriş saatleri genelde 11-12 arasındadır. Öğrencilerin güvenliği ve düzenin korunması için koyulan bu kural öğrenciler tarafından pek istenmese de mecburi bir tutumdur. KYK yurtlarında son giriş saatinden itibaren gelen öğrencilerin alınmadığı özel yurtlarda ise uyarılarda bulunulduğunu bilmelisiniz.

EV

Eve giriş çıkış saatlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Kimsenin üzerinizde bir hükmü bulunmayacaktır. Merkezi konumda veya toplu taşıma araçlarının güzergahında bir evde yaşamanız güvenliğiniz açısından fayda sağlayacaktır.

-ÖZEL ALAN, ODA

YURT

KYK seçtiğinizde şahsınıza ait bir odanız olmayacaktır. Bu sebeple özel alanınız olmayacak ve yalnız kalamayacaksınızdır. Özel yurtlarda ise kaldığınız yurda göre değişkenlik gösterebilir ama KYK yurtlarına göre daha rahat olacaktır.

EV

Öğrenci evlerinde kaç kişi kaldığınıza göre odada yalnız kalıp kalmayacağınız, özel alanınız olup olmayacağı değişebilir. Ancak genelinde öğrenci evlerinde her öğrencinin şahsi odası bulunuyor.

-TEMİZLİK

YURT

Özel yurtlarda günlük veya haftalık temizlik ile ilgilenen görevliler vardır. Ancak bu hizmet her yurtta aynı kalitede olmayacaktır. Aynı zamanda toplu yaşama alanı olduğu için yurttaki bireylerin tutumlarına ve temizlik anlayışlarına göre de şekillenecektir.

EV

Öğrenci evleri denilince herkesin aklına yeterince temiz olmayan alanlar gelebilir lakin bu sizin ve birlikte yaşadığınız bireylerin temizliğe ne kadar zaman ayırdığına veya önem verdiğine bağlıdır.

-ÇALIŞMA ALANI

YURT

Yurdun size sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterebilir. Etüt salonları, çalışma odaları var ise kolaylıkla ders çalışabilirsiniz. Ama kalabalık olması sebebi ile dikkatinizi de dağıtan unsurlar olabilir. Tamamen yurdun imkanlarına ve sizin çalışma stilinize bağlı bir durum.

EV

Evin size sunmuş olduğu konfor ve sessizlik ile çok daha rahat çalışabilirsiniz. Lakin evin getirdiği sorumluluklar veya rahatlık hissi çalışma isteğinizi olumsuz yönde de etkileyebilir

Birçok değişkeni ve unsuru bulunan konu üzerinde incelemelerimizi yaptık. En nihayetinde kararı siz öğrenciler, yaşam şeklinize göre vereceksiniz. Tercihinizi özel yurtlardan yana yaptıysanız eğer olmanız gereken yerdesiniz. ‘’Yurtlarburada.com’’ ile birbirinden konforlu ve çeşitli yurtlara tek tıkla ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken yurtlarburada.com web sitesini ziyaret etmek. Üniversiteler veya Şehirler kısmından filtreleme yaparak aradığınız şehirde ve kriterde birçok özel öğrenci yurtları, apartları ve pansiyonları bulabilirsiniz. ‘İncele’ kısmından dikkatinizi çeken yurtların fotoğraf ve videolarına ulaşabilir, detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yurtların iletişim numaralarını kullanarak bizzat yurtların kendilerinden bilgi alabilir veya yurtlarburada.com üzerinden müşteri temsilcisine bağlanıp size rehberlik etmelerini isteyebilirsiniz.

Kız Öğrenci Yurtları

İstanbul kız yurtları, Anadolu'nun birçok farklı kentinden gelen öğrencilere ev sahipliği yaparak adeta onların yeni yuvası haline geliyor. Eğitim amacıyla şehir değiştiren ve artık farklı bir ortamda kalmak zorunda kalan kişiler, ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan bir yurt sayesinde hem barınma ihtiyacını karşılayacak hem de yeni insanlarla tanışıp sosyalleşmeye başlayacaktır.

Yurt Hayatı Neden Önemli?

Yeni bir kentte eğitim hayatına başlamak; ilk zamanlarda aileden uzak olmanın verdiği karmaşık ve hüzünlü duyguları beraberinde getirse de, zamanla buna alışmak sizin için zor olmayacaktır. Aynı çatı altında birden çok kişi ile beraber yaşamak, tam anlamıyla hayatın kendisidir.

Burada birçok farklı siyasi görüşten, değişik felsefelere ve bakış açılarına sahip insanlarla tanışmış olacaksınız. Farklılıkların zenginlik olduğunu görecek ve ikili ilişkilerinizde bunlara göre hareket ederek, hoşgörü, saygı, sevgi, birlikte yaşayabilme gibi kazanımları elde edeceksiniz. Aynı odayı paylaşmanın getirmiş olduğu yeni hayatınızda uyum kelimesi her zaman öne çıkacak. Belli dönemlerde oda arkadaşınızı tolere etmek zorunda kalacak ve siz de aynı şekilde hareket edeceksiniz.

Yeni Normalde Yurtlar

Artık farklı bir dünyada yaşadığımız herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Ne zaman sona ereceği belli olmayan koronavirüs salgını dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Yurtlar da bu kapsamda farklı kurallara göre hareket ederek, birçok yeniliği beraberinde getirdi.

Mesafe kuralının büyük öneme sahip olmasından dolayı Ankara kız yurtları, belli bir kapasitede öğrenci kabul etmekte. Odalar, ortak alanlar, ders çalışma alanları ve bunun gibi birçok yerin periyodik bir biçimde havalandırılıyor. Dezenfektan kullanımının yurt içinde zorunluluk haline gelmesi, kişiler arasındaki mesafenin 1 metrenin altında olmaması gibi kurallar, virüsün bulaşma alanını daraltıyor. Bu şartları harfiyen yerine getiren yurtlar, beklentileri sonuna kadar karşılıyor.

En İyi Yurt Seçimi

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