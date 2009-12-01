Öğrenci döven polislere 'işkence' davası

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İstanbul Avcılar'da parkta içki içen bir üniversite öğrencisini döven polisler için hapis cezası isteniyor.Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 9 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açtı.Üniversite öğrencisini döven polisler için 18 yıla kadar hapis isteniyor. Güney Tuna'ya sağlam raporu veren doktor hakkında da görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.Üniversite öğrencisi Güney Tuna, Avcılar'da bir parkta polisler tarafından darp edilmiş, görüntüler de MOBESE kameralarına yansımıştı.Avcılar’da 2007 yılında yaşanan bir başka olayda 26 yaşındaki Feyzullah Ete, polisin göğsüne tekme atması sonucu hayatını kaybetmişti.