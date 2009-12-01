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Yaşam

Öğrenci döven polislere 'işkence' davası

Avcılar'da bir üniversite öğrencisini döven polisler hakkında hapis istemiyle işkence davası açıldı.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - Avcılar'da bir üniversite öğrencisini döven polisler hakkında hapis istemiyle işkence davası açıldı.

Polisin dövdüğü genç ölümle pençeleşiyor

Polis dayağının görüntüleri/Video

İstanbul Avcılar'da parkta içki içen bir üniversite öğrencisini döven polisler için hapis cezası isteniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 9 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açtı.

Üniversite öğrencisini döven polisler için 18 yıla kadar hapis isteniyor. Güney Tuna'ya sağlam raporu veren doktor hakkında da görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.

Üniversite öğrencisi Güney Tuna, Avcılar'da bir parkta polisler tarafından darp edilmiş, görüntüler de MOBESE kameralarına yansımıştı.

Avcılar’da 2007 yılında yaşanan bir başka olayda 26 yaşındaki Feyzullah Ete, polisin göğsüne tekme atması sonucu hayatını kaybetmişti.

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