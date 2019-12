Öğrenci andı davasına ret

İlköğretim okullarında her gün “Öğrenci Andı” söylenmesine karşı açılan dava Danıştay’da reddedildi.



Danıştay, ilköğretim okullarındaki öğrencilerin her gün derse başlamadan önce topluca söyledikleri “Öğrenci Andı”nı söylemelerinin yürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Alınan bilgiye göre bir kişi, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin, Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına aykırı olduğu, tercih hakkının kaldırıldığını, yasal dayanağının bulunmadığını öne sürerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.



Aykırılık iddiası



İlk incelemesini yapan Danıştay 8. Daire, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Kararda, “idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği kuralı bulunduğu” anımsatılarak, davada bu koşulların oluşmadığına işaret edildi. Davacı, bu karara itiraz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gidecek. Danıştay 8. Daire, düzenlemenin iptal istemini ise daha sonra esastan karara bağlayacak.



Yönetmelikte iptal edilmesi istenen ve yabancı uyruklu öğrencilerin söyleme zorunluluğu olmadığı belirtilen madde şöyle:



“İlköğretim okullarında öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki ‘Öğrenci Andı’nı söylerler. ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!.."