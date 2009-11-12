'Öğrenci affı tarihe karışacak'

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üzerinde çalıştıkları 'öğrencilerin hiçbir şekilde okul ile alakasını kesmeyecek' tasarının yasalaşması halinde öğrenci affının tarihe karışacağını söyledi.



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YÖK Genel Kurulu'na verilen öğle arasında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Öğrencilerin üniversitelerden atılmalarına son verecek çalışma ile ilgili bir soru üzerine Özcan, "Evet, öyle bir şey üzerinde çalışıyoruz. Öğrencinin hiçbir şekilde okul ile alakasını kesmeyeceğiz." dedi. Özcan, çeşitli nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakan kişilerin, daha fazla harç ödeyerek geri dönebileceğini aktardı.



Özcan, "Yani yıl sınırı olmayacak mı?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır, yıl sınırı olmayacak. Hiçbir zaman okuldan atılmayacaklar. Aynı ABD'de olduğu gibi." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Ömür boyu üniversite mi yani?" şeklindeki sorusu üzerine Özcan, "Evet, ömür boyu üniversite. Ama hiç kimsenin onu yapacağını zannetmiyorum. Öğrencilerin büyük bir kısmı, yüzde 99'u bence yine aynı şekilde devam edecektir." şeklinde konuştu.



Özcan şöyle devam etti: "Ama bir nedenden dolayı bırakmak zorunda olan insanları da biz okuldan atmayacağız. Bunun en büyük nedeni insanları atıyorsunuz, bunlar 3-5 yıl sonra çıkan afla tekrar geri geliyorlar. Geri geldiklerinde, o ders ortadan kalkmış oluyor. O dersin müfredatı değişmiş oluyor. Hocası artık o okulda olmuyor. Üniversite için büyük zorluklar çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmalıyız. İnsanları okuldan atmak gerçekten çok da çağdaş bir şey değil."



Öğrencinin kendi isteği ile de okulu bırakabileceğine dikkat çeken Özcan, "Mesela, 2'den 3'e geçtiğinde 'ya 1 sene dışarıda çalışayım' ya da 'bir dünya turuna çıkayım' diyebilir. Artık ülkemizde böyle işler başlayacak. Tıpkı ABD'de olduğu gibi, 'biraz başka işler ile uğraşayım, tecrübe edineyim, tekrar geri geleyim' diye düşünebilir. O durumlarda böyle esnek bir sistem herhalde herkesin daha çok işine gelir. En önemlisi üniversiteleri de koruruz. " ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili bir taslak hazırlandığını kaydeden Özcan, "Bunun için yasa gerekiyor. Taslak içimizde yaptığımız bir çalışma, rektörlere fikir almak için yolladık." dedi.



Özcan bir gazetecinin , "Mesela bir kişi 2. sınıfta okulu bıraktı. 30 yaşında geri dönmeye karar verdi. 30 yaşına kadar harç ödemeyecek" şeklindeki sözleri üzerine, "Geldiğinde iyi bir harç verecek. Yılların birikimini alırız herhalde. Aynı faizlerdeki gibi katlaya katlaya getiririz sanırım." Açıklamasını yaptı.



Bir başka gazetecinin, "Bundan sonra yıl sınırlaması kaldırılıp, kredi sistemi mi gelecek?" şeklindeki sorusuna Özcan, "Tabi, bunu yapabilmek için kredileri takip edeceğiz." cevabını verdi.



Kredilerin her bölüm için farklı olarak mı belirleneceği yönündeki bir soru üzerine Özcan, "Hayır, genellikle bir. Mesela ODTÜ'de hemen hemen her bölümün kredileri bir." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, çalışmanın yasalaşması durumunda öğrenci affının da tarihe karışacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan ilk YÖK Genel Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, "Akademisyen olduğum için, benim için doğrusu yabancı bir ortam değildi. İzleme fırsatı buldum." şeklinde konuştu.

