Öğrenci affı çıkacak mı?

T24 - YÖK Başkanı Özcan, affı ortadan kaldıracak bir mevzuat değişikliği üzerinde durduklarını söyledi. Özcan düzenlemenin son affın olduğu 2008'den sonrakileri de kapsayabileceğini belirtti.





YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Köşk'e çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, afla ilgili çalışmalar konusunda bilgi verdi.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan öğrenci affı sorusuna "Af konusu yanlış aksettiriliyor. Affın bir daha olmamasını sağlayacak bir mevzuat değişikliği üzerinde duruyoruz. Tasarıları Meclis'e yollamak için faaliyete geçtik. O affı ortadan kaldıracak bir düzenleme olacak." yanıtını verdi.

Özcan son affın çıktığı 2008'den bu yana olan dönemi kapsayan bir af yasası çıkartılabileceğinin sinyalini verdi: "2008'den bu yana olan süreyi kapsayabilir. Son aftan bu tarafı içine alabilir. O da Meclis'in karar vereceği bir konu."

Özcan görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Gül'e Meclis'ten çıkarmayı düşündüğümüz kanun tasarılarıyla ilgili bilgi verdim. ÖSYM'nin yeni durumuyla ilgili yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdim. Görüşmede türban konusu gündeme gelmedi."



