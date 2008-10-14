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Yaşam

Öğrenci affı bugün mecliste görüşülecek

Üniversitelerde öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı, bugün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek.

14 Ekim 2008 03:00

Üniversitelerde öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı, bugün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, Türkiye’de 1983 yılından bu yana neredeyse her 1,5 yılda bir af çıkartıldığını anımsatarak, affın başlangıç tarihi ile ilgili olarak, “Af tarihi 1950’den başlasın diyenler var. Belli süre içinde insanlar üniversiteleri boşaltmazsa, geriden gelen gençlere yer açmak mümkün olmaz” dedi.

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Affın kapsamı tartışılıyor

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