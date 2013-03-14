Öğreciler 'ücretsiz yemek' zaferini kazandı

Ankara Üniversitesi'nde "Yemekler kötü, firma iş güvencesiz işçi çalıştırıyor" diyerek boykot yapan öğrenciler, yönetimden "Taşeron firma gidecek" sözü aldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ), öğrencileri yemekhanelerinde sağlıksız yemek verildiği ve işçilerin taşeron firmada güvencesiz çalıştırıldığı gerekçesiyle yemekhanelerde ücretsiz yemek yeme kampanyası başlattı. İlk 3 gününde kampanya büyük ilgi görürken taşeron firma Tam Sofra, üniversite yönetimine zararının büyük olduğunu söyledi ve sorunun çözülmesini istedi. Öğrencilerle yemekhane çalışanları birlik oldu, üniversite yönetimi taşeron firmayı gönderme sözü verdi.

Mehmet Bilber'in radikal.com.tr'da yer alan haberine göre, uzun süredir yemekhanelerinde çıkan yemeklerin sağlıksız olduğunu ve yemekhanede taşeron firmada çalıştırılan işçilerin güvencesiz çalıştırıldığını söyleyen öğrenciler son olarak yemek ücretlerine zam yapılması üzerine harekete geçti. “Taleplerimiz kabul edilene kadar ücretsiz yemek yiyoruz” yazılı pankartı yemekhane girişine asan öğrencilere taşeron firma çalışanları da destek verdi. Yemek fişi almayan öğrenciler, 3 gündür yemekleri çalışanlarla birlikte dağıtıyordu. Son olarak üniversite rektör yardımcısı, öğrenciler ve akademisyenler bir araya gelerek yemekhane sorununun çözülmesi için toplantı düzenledi.

Kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliriz

Toplantıda öğrenciler neden ücret ödemeden yemekhaneyi kullandıklarını ve taleplerini anlattı. Kaliteli ve sağlıklı yemek ve yemekhane çalışanlarının güvenceli çalıştırılmasını talep eden öğrencilere akademisyenlerden de destek geldi. Toplantıya katılan taşeron firma temsilcisini yalan söylemekle suçlayan öğrenciler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine işçilerle birlikte devam edeceklerini söyledi.

Üniversitenin Cebeci Kampü-sü’nde yer alan Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi dekanlık temsilcileri öğrencilere hak verdi. “Kendi yemeğimizi kendimiz yapar, sağlık ve güvenceli çalışma koşullarını temin edebiliriz” diyen idareciler haftaya gerçekleştirecekleri toplantıyla bunu hayata geçirebilecekleri sözünü verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karakütük de öneriye olumlu cevap verdi. Buna göre taşeron firma üniversitenin en kalabalık kampüslerinden Cebeci’de hizmet vermeyecek. Öğrenciler toplantıda verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ve idarecilerden yazılı, resmi bir açıklama yapılana kadar yine de eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.