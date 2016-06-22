Oğlunun yara izini dövme yaptırdı

Amerikalı bir baba, beyin tümörü teşhisi konulan oğlunun ameliyat sonrası yara izini kendine dövme yaptırdı

Kansas'lı küçük Gabriel Marshall'a bir yıl önce kötü huylu beyin tümörü tanısı koyuldu. Geçirdiği operasyonlar nedeniyle başının kenarında ameliyat izi kaldı.



Oğlunun bu halinin gören baba Josh Marshall'ın aklına güzel bir fikir geldi. Oğlunun başındaki yara izinin aynısını kendi başına dövme olarak yaptırdı.

Josh kendi Facebook hesabında "Vay canına böyle bir resmin bu kadar duygulandıracağını düşünememiştim" dedi. Paylaştığı resim binlerce kişi tarafından beğenildi.