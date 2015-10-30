Oğlunun şehit olmasından 1 ay sonra hayatını kaybetti

Bir ay önce Hakkari'de düzenlenen saldırıda şehit olan Çavuş İzzet Taşbaş'ın babası Nazmi Taşbaş vefat etti. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oturan 62 yaşındaki şehit babası Nazmi Taşbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu Isparta'daki bir hastanede ameliyat oldu. Taburcu edildikten bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Taşbaş, yaşamını yitirdi. Taşbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akçaköy Mezarlığı'nda şehit oğlunun yanına defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş İzzet Taşbaş, Hakkari'de 29 Eylül'de terör örgütü mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.