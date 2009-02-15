Oğlunun ölümüne dayanamadı, kendini yaktı

Tekirdağ'da lösemi hastası 10 yaşındaki oğlunun ölümüne dayanamayıp kendisini minibüsün içinde yakmaya çalışan acılı babayı, olay yerinden geçmekte olan Asayiş Şube Müdürü kurtardı.



Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki oğlunu lösemi hastalığı nedeniyle kaybeden Abdülkadir Açar, (43) Hükümet Caddesi'nde Valilik binası önünde kapılarını kilitlediği 59 PP 132 plakalı minibüsün içinde lastik yakarak, kendini öldürmeye çalıştı.



Tesadüfen kurtuldu



Olay yerinden geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kaan Yıkılmaz, minibüsün camlarını kırarak dışarı çıkardığı Açar'a, yangın tüpüyle müdahale etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan Açar'ın vücudunda ikinci derecede yanık oluştuğunu ve Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.



Abdülkadir Açar'ın 10 yaşındaki lösemi hastası oğlu Hasan Fehmi Açar'ın, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde geçen hafta öldüğü belirtildi.

