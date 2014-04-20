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Yaşam

Oğlunun nişanı için kuaföre giden eşini öldürdü

Eşini öldüren Mehmet Kirmit ile Nahiye Kirmit arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi

20 Nisan 2014 16:42

Hatay’ın Arsuz ilçesinde seyyar satıcılık yapan 53 yaşındaki Mehmet Kirmit, oğlunun nişan töreni için hazırlanan eşi 41 yaşındaki Nahiye Kirmit’i kuaförde tabancayla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ufuk Aktuğ'un haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Arsuz ilçesinin Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. Nahiye Kirmit, oğlu Hamza Kirmit’in nişanına hazırlık için kuaföre gitti. Burada saçını yaptıran Nahiye Kirmit’in yanına gelen Mehmet Kirmit, bir şey söyleyecekmiş gibi kulağına eğildikten sonra çektiği tabancasıyla eşinin başına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Nahiye Kirmit’in öldüğü belirlendi. Seyyar satıcılık yapan Mehmet Kirmit ile Nahiye Kirmit arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik görüldüğü belirtildi. Soruşturma başlatılırken, kaçan Mehmet Kirmit daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

 

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