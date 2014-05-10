Oğlunun katilini ipten alan anne İstanbul'a geliyor

Oğlunun katilini ipten alan anne İstanbul'a geliyorİstanbul'da Maltepe Belediyesi, İran'da oğlunun katilini ipten alan anneyi "yılın annesi" seçti.

Maltepe Belediyesi gazeteci Arash Khamooshi'nin çektiği fotoğraflarla dünyanın gündemine oturan hikayenin baş kahramanı olan, "başka bir anne evlat acısını yaşamasın" diye oğlunun katilini affeden İranlı Samareh Ali Nezhad'a "Yılın Annesi" ödülünü veriyor.

Maltepe Belediyesi'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Samareh Ali Nezhad, 11 Mayıs Anneler Günü'nde Prof.Dr. Türkan saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle ödülünü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın elinden alacak.

Nezhad, dünyanın fotoğraflardan bildiği hikayeyi kendi ağzından anlatacak.



Olay nasıl olmuştu



Oğlunun katilini son anda ipten kurtardı

Yedi yıl önce 18 yaşındayken bıçaklayarak öldürdüğü Abdullah Hüseyinzade’nin annesi oğlunun katilini idam sehpasında son dakikada affetti ve onu tek bir tokatla cezalandırdı.